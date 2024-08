Colpito con un bastone a Marinella, grave un turista di 32 anni

Grave un turista picchiato in una rissa a Olbia.

Nelle prime ore della mattina, un uomo è stato aggredito in una spiaggia a Olbia e si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari. È accaduto vicino alla spiaggia di Marinella, luogo di movida per la presenza di alcuni locali.

Vittima un turista romano di 32 anni che è stato colpito con un bastone durante una rissa in un parcheggio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, due gruppi di giovani, che avevano trascorso la notte di Ferragosto in noti locali del lungomare, hanno iniziato a litigare nel piazzale dove avevano parcheggiato le loro auto.

La situazione è degenerata rapidamente, probabilmente a causa dell’abuso di alcol, fino a quando uno dei giovani coinvolti nella rissa ha afferrato un bastone e ha colpito uno dei rivali alla testa.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato di Olbia. Il ferito è stato prima trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e successivamente trasferito nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Sassari. Attualmente è in prognosi riservata e verrà operato nelle prossime ore a causa di un ematoma subdurale.

L’episodio precedente.

Non è la prima volta che la località Marinella diventa luogo di violente risse. Nel 2022 un 35enne di Sassari, Fabio Piu, è stato colpito da una coltellata, riportando gravi lesioni. L’episodio è avvenuto nella notte di Ferragosto e per la violenta aggressione è stato arrestato un trapper di Roma.

