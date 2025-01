Prescritti gli abusi a Tavolara, che fine farà la villa

Chiuso il processo per i presunti abusi edilizi a Tavolara.

È stata restituita ai proprietari la villa in costruzione nell’isola di Tavolara, dopo la prescrizione dal reato di abusi edilizi, come deciso dal tribunale di Tempio Pausania, dopo una battaglia legale di 5 anni, cominciata dall’esposto nel 2019 da parte degli ambientalisti del GrIg (Gruppo d’Intervento giuridico), in cui veniva contestato un aumento di cubatura.

La villa, appartenente a Vittorio e Loredana Marzano, era stata sottoposta ad alcuni lavori di ampliamento, affidati alla Cama costruzioni. L’abitazione rurale, poco distante dal mare, secondo le accuse, doveva essere ampliata fino a 300 metri quadri. Per questo motivo era partita l’inchiesta dopo la denuncia degli ambientalisti che hanno contestato gli interventi. Tuttavia, i difensori sono riusciti a dimostrare che non c’è stato un aumento di cubatura durante i lavori e che il manufatto era fedele all’originale e che i metri quadri autorizzati dal Piano casa erano stati poi abbattuti. La vicenda ora si è chiusa, con la consegna del cantiere ai proprietari.

