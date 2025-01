Alan Walker al Red Valley, il dj norvegese secondo nome per il 2025

Il Red Valley annuncia il secondo artista che si esibirà a Olbia.

Dopo Lazza, è stato annunciato il secondo artista che parteciperà al Red Valley Festival 2025 e sarà Alan Walker. Il DJ anglo-norvegese di fama internazionale, si esibirà durante la seconda serata del Festival, in programma il 14 agosto, dalle 18 alle 5 del mattino.

Si fa dunque sempre più internazionale il Red Valley, che alla sua decima edizione della manifestazione, in programma all’Olbia Arena dal 13 al 16 agosto 2025, avrà diversi artisti di fama mondiale, oltre ai big della musica italiana. Lo staff è pronto a confermare il successo dell’evento anche in questa edizione, dove ci sono grandi aspettative, in quanto quest’anno è un‘edizione speciale: la manifestazione compie dieci anni.

I biglietti giornalieri per il DAY2 (14 agosto) si potranno acquistare online sul sito ufficiale redvalleyfestival.com a partire da domani 29 gennaio, alle 14. Gli abbonamenti Festival Full Pass per partecipare a tutte le serate del Red Valley sono già disponibili sul sito web della manifestazione.

