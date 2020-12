La cerimonia nella chiesa di San Paolo di Olbia.

I bambini con i genitori e parenti erano numerosi stamane all’interno della chiesa di San Paolo di Olbia. Nonostante le ristrettezze che hanno imposto le norme anti Covid, con numero contingentato di accessi in chiesa, mascherine e mantenimento delle distanze, si è svolta oggi la sentita cerimonia della prima Comunione. Una celebrazione che è stata ancora più profonda per i partecipanti per il fatto che si è tenuta nel giorno dell’Immacolata Concezione.

Abiti bianchi e mascherina sul viso i bambini hanno professato il loro atto di fede prima di ricevere per la prima volta il Corpo di Cristo. L’emergenza coronavirus non è riuscita a fermare fortunatamente la profonda fede di Olbia. Anche nelle scorse settimane nelle altre parrocchie si è celebrato il sacramento della prima Comunione. Oggi è toccata a quella di San Paolo.

