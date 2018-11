La situazione della maggioranza nel Comune di Olbia.

Loro assicurano fedeltà al sindaco Settimo Nizzi. A parole, questo. Ma nei fatti si capisce benissimo che non è più così. O almeno non si tratta più di una fedeltà incondizionata com’era fino a poche settimane fa. Seppur con qualche sbavatura. Bastianino Monni, che guida la fronda dei ribelli nella maggioranza del Comune di Olbia ci tiene a mettere le cose in chiaro.

E a rivendicare maggiore spazio e autonomia. Così, dopo la richiesta fatta filtrare al sindaco di un assessorato per lui o per gli altri due componenti del nuovo gruppo alternativo di centrodestra, Prima Olbia (ne fanno parte Valentina Mellino e Mario Altana), la distanza dei ribelli con la maggioranza sta diventando sempre più siderale. Leggasi con la volontà di disertare i vari incontri calendarizzati. Un clima da resa dei conti, pare, per il quale, come in una partita a scacchi, si aspetta solo la prossima mossa.

