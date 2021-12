La strada riapre giovedì.

I lavori di via Principe Umberto sono quasi ultimati e la strada riapre questo giovedì. Lo strato fonoassorbente è stato completato attorno alla rotonda di viale Isola Bianca.

Una parte dei lavori è pronta. “Stavamo per aprire la strada stasera – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -, ma poi a causa dell’impossibilità di sottoscrivere lo stato di regolare esecuzione che deve essere un atto formale per legge non è stato possibile perché il direttore dell’azienda che ha vinto l’appalto non era in sede”.

Ora manca soltanto il primo pezzo della strada. “Se riusciremo giovedì mattina faremo lo strato nella restante parte così da finire l’intero tratto di via Principe Umberto e speriamo che il tempo sarà buono per poter completare gli interventi”.