L’iniziativa dell’associazione Sas Janas di Olbia.

Il viaggio alla scoperta del mondo dell’erboristeria popolare è stato particolarmente affascinante e divertente. E così domani, martedì 30 aprile, alle 16 in corso Umberto di fronte alla Galleria Marchioni, sarà presentato un ricco e colorato libro realizzato direttamente dai bambini della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di via Vicenza.

Si tratta di un volume che conclude il progetto didattico “Le amiche erbe” organizzato dall’associazione Sas Janas, presieduta da Claudia Pirina, con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Pubblica istruzione, guidato da Sabrina Serra. Un progetto che nel corso dei mesi ha coinvolto gli alunni delle classi terze A, B, e C in un interessante e divertente percorso basato su laboratori in classe, esplorazioni, incontri e visite guidate.

L’obiettivo era quello di far conoscere ai piccoli studenti le consuetudini legate all’uso delle piante nella tradizione popolare sarda e far comprendere l’importante ruolo che le erbe aromatiche hanno avuto nella storia dell’uomo, sia dal punto di vista alimentare che medicinale. Il libro, edito da Taphros, raccoglie i disegni, le ricette e le schede botaniche preparati dagli alunni nel corso del progetto didattico. Il volume sarà presentato all’interno della manifestazione “Olbia in fiore”, organizzata dalla Confcommercio con la collaborazione del Comune.

È stata fondamentale la partecipazione di uno dei massimi esperti in materia, Gianpaolo Demartis, etnobotanico e fondatore di Calarighe, la libera scuola di erboristeria popolare. Inoltre ha collaborato attivamente anche l’associazione Cuochi di Gallura, presieduta da Tommaso Perna, che ha curato un approfondimento sulle piante officinali che si utilizzano in cucina.

Durante il progetto i bambini sono stati coinvolti anche in una serie di letture animate, curate da Monica Viglioli, e hanno potuto disegnare le erbe, secondo la tecnica dell’acquerello, affidandosi ai preziosi consigli dell’illustratrice Giovannella Monaco.

