Un progetto di inserimento per i disoccupati di Olbia.

Il Comune di Olbia ha pubblicato un bando finalizzato ad individuare 15 giovani disoccupati da inserire in laboratori di socializzazione al lavoro e tirocini di formazione e orientamento.

“Si tratta di un progetto davvero molto importante perché può contribuire fattivamente ad inserire nel mondo del lavoro giovani disoccupati– afferma il sindaco Settimo Nizzi – . Il progetto è finalizzato infatti a favorire l’acquisizione, attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa, di professionalità di base tale da consentire ai beneficiari l’ingresso nel mercato del lavoro, creare l’opportunità di farsi conoscere dalle aziende e favorire il percorso verso l’autonomia economica”.

I destinatari del progetto sono 15 giovani disoccupati in età compresa tra i 18 e i 35 anni di cui 8 donne e 7 uomini, che devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: essere residenti nella zona ITI (Poltu Quadu e Sacra Famiglia) e appartenente a un nucleo in condizioni di povertà; essere in condizione di svantaggio ai sensi dell’art 4 della L.381/1991 o ai sensi del Reg.UE 651/2014.

Le attività previste nell’ambito del progetto saranno realizzate in due fasi. Durante la prima fase, si terranno laboratori di socializzazione al lavoro, della durata di circa 3 mesi. I laboratori avranno una valenza fortemente pratica e offriranno ai partecipanti l’opportunità di sperimentarsi in un contesto di apprendimento “a partire dall’esperienza” che riproduca il più possibile un ambiente lavorativo. Ai partecipanti sarà erogata un’indennità di frequenza. I giovani che avranno dimostrato motivazione al lavoro potranno accedere alla seconda fase e verranno inseriti nel percorso di tirocinio formativo e di orientamento, della durata di 12 mesi, e sarà effettuato presso le imprese appaltatrici dei lavori e servizi all’interno del progetto di riqualificazione dell’area interessata dall’ITI. Questa forma attiva di inclusione consentirà di sperimentare nel contesto lavorativo le regole e i comportamenti appresi nel laboratorio e migliorare il livello delle competenze. Ai partecipanti sarà erogata una borsa lavoro.

Ulteriori informazioni e per reperire il modulo di presentazione della domanda è possibile contattare la dottoressa Maria Antonietta Malduca tel. 0789 52056, oppure consultare il sito istituzionale del Comune di Olbia.

Il programma ITI Olbia, nel suo insieme, prevede un intervento di rigenerazione urbana composto di azioni immateriali e materiali integrate fra loro, all’interno dei quartieri “Sacra Famiglia” e “Poltu Quadu”. Queste zone sono caratterizzate da manifestazioni di disagio socio-economico, di degrado urbano e da dati statistici che mostrano, in alcuni casi, valori penalizzanti rispetto a quelli riferiti all’intera città. Le criticità individuate e le forme di esclusione ad esse correlate, hanno fatto emergere la necessità di un’azione mirata ed efficace tesa a fornire risposte concrete in termini di riqualificazione urbana e inclusione sociale, delle quali beneficerà la città nel suo insieme.