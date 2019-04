Un nuovo spazio per gli amanti dello skate.

A Olbia nascerà presto uno “skatepark”. L’impianto sarà realizzato nella zona tra il passaggio a livello di via Nanni e l’area archeologica. In questo modo tantissimi ragazzi avranno uno spazio riservato per correre sullo skate senza problemi.

Lo spazio potrebbe essere destinato anche per ospitare gruppi di studenti che hanno necessità di studiare o organizzare altre attività. Una decisione della giunta guidata da Settimo Nizzi, che vuole dotare la città di un’area di aggregazione per il tempo libero dei giovani.



