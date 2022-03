Al pronto soccorso di Olbia una Stanza Rosa per le vittime di violenza

L’inaugurazione della Stanza Rosa a Olbia.

Il 25 marzo 2022, a Olbia, il Soroptimist Club Gallura e Asl Gallura presenteranno la Stanza Rosa, uno spazio protetto all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, per all’accoglienza e all’assistenza delle donne e di tutte le vittime di violenza.

In Italia è noto come “Codice Rosa” un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, senza distinzione di genere e di età. Quando si identifica un caso di sopruso viene attivato un gruppo operativo composto da personale sanitario, forze dell’ordine, centri antiviolenza e volontari adeguatamente preparati.

Al Codice è assegnata una stanza apposita, la cosiddetta Stanza Rosa dove vengono create le migliori condizioni per l’accoglienza delle vittime. Nella pratica, l’obiettivo è che la vittima di violenza non sia più costretta a ripetere più volte quanto ha subito, non sia più spostata in varie stanze dell’Ospedale, non sia lasciata sola e si confronti con operatori competenti.

La “Stanza Rosa “ è un’area riservata e protetta dalla curiosità di persone non addette all’assistenza e dal via vai tipico del pronto soccorso. E’ un luogo dove vengono accompagnate le vittime e da dove escono quando si sentono pronte a farlo. Sono gli operatori che entrano, con cautela e rispetto, con un atteggiamento di disponibilità totale.

La dotazione strumentale deve comprendere tutto quanto necessario all’accoglienza delle vittime di violenza (donne- minori-anziani). La “Stanza Rosa” è il luogo dove la persona vittima di abuso viene portata per l’esecuzione delle procedure mediche e legali adeguate al caso clinico. E’ provvista di bagno riservato, scrivania, sedie, poltroncine, armadio, lettino ginecologico trasformabile in letto (perché la stanza dotata di servizio igienico può anche ospitare, se si rendesse necessario, la vittima per una notte), lampada da visita, paravento etc. Ospita tutte le attrezzature che possono rendersi necessarie per la gestione medica e legale (es. gestione, fissazione, conservazione delle prove).

La “Stanza Rosa” rientra nel progetto “Codice Rosa Bianca”. Il progetto a partire dal 2014 ha visto impegnati oltre 50 club Soroptimist d’Italia nella realizzazione su scala nazionale, attraverso attività di diffusione e divulgazione e attraverso veri e propri services che hanno portato alla concretizzazione, all’interno di diversi presidi ospedalieri italiani, di apposite stanze dedicate al “Codice Rosa Bianca”.

In linea con tali finalità nazionali, il Soroptimist International Club Gallura con la collaborazione della ASL Gallura, in particolar modo nella persona del dottor Attilio Bua, direttore del presidio ospedaliero- pronto soccorso di Olbia, e del Dottor Luca Pilo, dirigente medico in pronto soccorso, ha allestito questo spazio di accoglienza o spazio Rosa all’interno del pronto soccorso del Giovanni Paolo II.

In Gallura operano già organizzazioni e associazioni in collaborazione con la struttura sanitaria e, con questo progetto, anche il Soroptimist International Club Gallura ha voluto supportare l’azienda sanitaria, arredando questo spazio protetto, nell’ambito delle azioni che il Club Gallura svolge per la prevenzione della piaga della violenza sulle donne sul territorio.