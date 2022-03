La vicenda della casa popolare nel quartiere Sacra Famiglia a Olbia.

Aveva denunciato più volte di non poter più rientrare in casa sua, una casa popolare in via Pier delle Vigne 6 a Olbia, perché ancora inagibile. Ora la proprietaria dell’immobile è stata costretta anche a subire un ennesimo attacco vandalico.

La villetta è stata danneggiata e imbrattata con una bomboletta di vernice dove l’autore si è anche firmato, rivendicando di essere il proprietario della casa. Queste le sue intenzioni, secondo la padrona della casa M.D. “E’ successo la scorsa notte, abbiamo trovato la porta e le finestre rotte – racconta la donna – e una scritta con la vernice. Penso anche sia riuscito a entrare dentro. Ho subito allertato i servizi sociali e farò presto denuncia”.

Una nuova gatta da pelare per M.D, che aveva raccontato di non essere riuscita a ottenere la ristrutturazione dell’immobile per poter tornare a vivere in casa, la quale ha voluto denunciare una storia che si ripete da tempo. “Da una parte c’è il fatto che io non posso rientrare in possesso di casa mia – dichiara la donna -, dall’altra che chi vuole rivendicarne ancora la proprietà”.