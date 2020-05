Prorogato il termine degli 800 euro.

In seguito alla pubblicazione delle linee guida da parte della Regione per l’erogazione del Contributo straordinario alle famiglie per l’emergenza coronavirus, il Comune di Olbia ha prorogato il termine per la presentazione delle istanze. Ci sarà, quindi, tempo fino alle ore 13 del prossimo 21 maggio per fare richiesta dei famigerati 800 euro regionali.

La modalità rimane sempre quella che richiede l’utilizzo del portale predisposto dal Comune di Olbia all’indirizzo https://bonus800ras.sicare.it . Solo coloro che sono impossibilitati a presentare l’istanza nella modalità elettronica, possono consegnare la domanda in forma cartacea presso il settore Servizi sociali del Comune di Olbia. La pubblicazione delle linee guida, intanto, chiarisce molti nodi che porteranno, a breve, alla liquidazione di contributi.

