Era in malattia ma faceva l’ambulante abusivo.

Si era messo in malattia da due anni dal suo lavoro al Comune di Tempio ma faceva il commerciante ambulante abusivo.

E’ questo quanto è emerso dalle indagini della procura e della polizia nei confronti del 43enne M.I. iniziate a fine 2019 quando l’uomo è stato fermato a bordo del suo camion che utilizzava per vendere frutta e verdura. L’uomo era stato fermato dalla polizia stradale per alcuni controlli e, oltre ad altre irregolarità, dalle successive verifiche è emerso che risultava essere un dipendente del Comune di Tempio che era circa da 2 anni in malattia.

Il 43enne, che era solito vendere senza nessuna autorizzazione i suoi prodotti in tutta la Gallura è stato denunciato per truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione, oltre al provvedimento di interdizione dai pubblici uffici. Sulla vicenda dovrà fare chiarezza anche il Comune con un provvedimento per determinare i danni erariali e che potrebbe portare al licenziamento del dipendente.

Infine l’uomo è stato sanzionato per oltre 5mila euro per le irregolarità emerse nei controlli, oltre all’aver esercitato l’attività di ambulante senza aver alcuna autorizzazione.

