La pulizia della spiaggia di Marinella.

Anche l’Ufficio Circondariale Marittimo ha partecipato alla giornata ambientale per la pulizia della spiaggia di Marinella del Comune di Olbia. La giornata si è tenuta contestualmente ad altre che si sono svolte in Sardegna. Localmente è stata organizzata dalla suola di windsurf Buenaonda, ed ha visto la partecipazione di molti volontari, circa 50 tra adulti e bambini, oltre ai componenti di alcune associazioni ambientali quali “Inspire” e “Sea Sheperd”.

Prima dell’inizio dell’attività, gli organizzatori hanno contattato la società locale di smaltimento rifiuti, con cui è stato effettuato un sopralluogo e sono state concordate le modalità di ritiro dei rifiuti raccolti.

La spiaggia si è presentata in buone condizioni, ma la maggior parte dei rifiuti si trovavano tra gli arbusti dell’ambiente dunale. È stato trovato di tutto: plastica, vetro, lattine, metalli arrugginiti, pneumatici, gavitelli, sdraio, lettini, ombrelloni, lamiere, materiali vari in pvc, monitor e televisori, scaldabagni.

Tutti i rifiuti sono stati suddivisi in sacchetti e, per quanto possibile, differenziati e poi ammassati nei punti di raccolta per la società di smaltimento dei rifiuti. In circa 3 ore di lavoro dei volontari sono stati raccolti 1.200 chil di rifiuti vari, la maggior parte dei quali, (in particolare la plastica), a causa delle piogge e del vento, se non raccolti, sarebbero poi finiti in mare.

