L’asfalto nella frazione di Olbia.

Arriva l’asfalto nella frazione di Putzolu ad Olbia, ma solo per una parte della strada. La vista degli operai aveva fatto sperare i residenti, che desiderano un recupero completo della periferia, ma il catrame è stato messo solo in via Santa Elisabetta e nella parte di proprietà del Comune.

Infatti, nella frazione molte vie sono ancora bianche e senza luce o fognature da parecchi anni. La situazione ha scatenato non poche polemiche a Olbia, dove i residenti sono tornati a discutere sulla condizione delle strade periferiche.

Il presidente del comitato di frazione ha provato, però, a far chiarezza. “Il 90% delle strade sono private – ha spiegato Danilo Bazzoni -, dunque non fanno parte del catasto, ma di chi ha lottizzato. Il Comune ha risposto che non può fare interventi su quelle strade con fondi pubblici e nemmeno risolvere le buche che si formano sul terreno quando piove”.

