Venerdì si parte con il Chocomoments.

E’ tutto pronto per la festa del cioccolato a Olbia che si svolgerà dal 23 al 25 novembre in Corso Umberto I, Piazza Regina Margherita. Quest’anno siamo alla seconda edizione di Chocomoments. La festa del cioccolato artigianale sarà caratterizzata da cooking show, degustazioni, laboratori per bambini e una tavoletta di cioccolato da record lunga 25 metri.

L’evento è organizzato da Chocomoments e dal Comune di Olbia in collaborazione con la Confcommercio Nord Sardegna, Sas Janas, Hello Olbia e ASPO. Un’occasione per apprezzare tutte le raffinate creazioni al cioccolato e approfittare del Black Friday 2018 per fare shopping nei negozi del centro. Un evento tanto atteso per i più golosi.

Un evento totalmente gratuito per il Comune di Olbia che non parteciperà a nessuna spesa, anzi gli organizzatori dell’evento devono provvedere a pagare il suolo pubblico per le loro bancarelle e mettono a disposizione tempo e professionalità con i laboratori, per i più piccoli, tutto in forma gratuita. Insomma un evento gusto a costo zero per l’amministrazione di Olbia.

“L’evento è totalmente gratuito per il nostro Comune – afferma l’assessore comunale alla Cultura Sabrina Serra -. Noi abbiamo aderito con grande piacere a questa importante manifestazione del Chocomoments che per noi a costo zero. Inoltre, gli aderenti devono provvedere al pagamento del suolo pubblico. E tutti i laboratori per i più piccoli sono gratuiti”.

