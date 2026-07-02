Raccolta differenziata Olbia, nuovi kit a Sa Marinedda

I kit della raccolta differenziata a Olbia.

È prevista per domenica 5 luglio, dalle 8 alle 14, un’attività straordinaria dedicata alla distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Olbia in via Giovanni Gentile, nella località Sa Marinedda, in prossimità del Cam.

Durante la fascia oraria indicata verrà allestito un punto informativo presso il quale sarà possibile ritirare i nuovi kit e, contestualmente, riconsegnare i mastelli utilizzati in precedenza. L’iniziativa riguarda esclusivamente le utenze domestiche delle aree già servite dalla distribuzione, tra cui Zona Nord, Centro Storico e Zona Sud, che abbiano ricevuto l’avviso di mancata consegna.

Per poter procedere al ritiro, il titolare dell’utenza Tari dovrà presentare l’avviso di mancata consegna insieme a un documento di identità valido. È prevista la possibilità di delega a un’altra persona, purché venga compilata e firmata l’apposita sezione dell’avviso. In tal caso, il delegato dovrà esibire il documento firmato e le copie dei documenti di identità sia del delegante sia del soggetto incaricato al ritiro.

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