Un nuovo mezzo antincendio per la Protezione Civile di Arzachena

Mezzo antincendio per Arzachena

Ad Arzachena si registra un potenziamento delle dotazioni destinate alla sicurezza ambientale e alla Protezione Civile per l’antincendio. La Compagnia dei barracelli, sotto la guida del comandante Albertino Mele, ha infatti ufficialmente preso in consegna un nuovo automezzo antincendio di ultima generazione. Il veicolo è equipaggiato con apparecchiature moderne, progettate per agevolare e velocizzare gli interventi urgenti sul campo.

L’acquisto dell’automezzo arriva grazie al finanziamento stanziato dall’Unione Comuni Gallura. L’Amministrazione comunale ha assegnato stabilmente il mezzo alla locale Compagnia, quotidianamente impegnata in attività operative mirate alla tutela dei cittadini e alla salvaguardia del patrimonio naturale del territorio. La realizzazione di questa iniziativa è stata promossa dal delegato alla Protezione Civile, Alessandro Careddu.

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento e la più profonda gratitudine verso don Jacek Meczel, parroco di Arzachena, per aver officiato la benedizione del nuovo mezzo.

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