Alloggi sociali a Olbia, avanti i lavori tra nuove costruzioni

Gli alloggi sociali a Olbia.

Un intervento articolato tra nuove costruzioni e recupero di edifici dismessi punta ad ampliare l’offerta abitativa a prezzi accessibili nella città di Olbia. L’amministrazione comunale ha avviato una serie di cantieri che, nel complesso, porteranno alla disponibilità di 61 alloggi destinati in particolare alle famiglie con maggiori difficoltà nel reperire una casa sul mercato privato.

Le operazioni rientrano in parte nel programma Pinqua e comprendono sia la realizzazione di nuovi edifici sia la riqualificazione di strutture abbandonate. Tra i progetti più rilevanti figura quello di via Petta, dove sono in costruzione tre palazzine per un totale di trenta appartamenti, con conclusione prevista entro l’estate. Altri interventi interessano l’area di San Simplicio, con il recupero di un ex caseificio in via Doria e di ulteriori ruderi destinati a diventare nuove abitazioni. A questi si aggiungono undici appartamenti in via Pozzo, che saranno concessi con formule di affitto calmierato e possibilità di acquisto.

L’obiettivo è contenere gli effetti della crescente emergenza abitativa, aggravata dall’aumento dei prezzi e dalla pressione turistica. Gli alloggi saranno assegnati tramite graduatorie basate su criteri economici e familiari, con procedure pubbliche ancora in fase di definizione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui