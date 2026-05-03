Raccolta dei rifiuti a Olbia, in arrivo quattro nuovi centri mobili

Si amplia il servizio con nuovi Centri ambientali mobili – cam -, mentre cresce la richiesta di personale.

Il sistema di raccolta dei rifiuti a Olbia si prepara a una nuova fase di potenziamento con l’attivazione di quattro ulteriori centri ambientali mobili. Le nuove postazioni si aggiungeranno alle due già operative, con l’obiettivo di aumentare la copertura sul territorio e rendere più agevoli le operazioni di conferimento per i cittadini.

Il Comune prosegue così nel percorso di riorganizzazione della raccolta differenziata, puntando su strumenti flessibili e distribuiti nei quartieri. I Cam, costituiti da moduli mobili attrezzati, consentono il conferimento diretto di diverse tipologie di rifiuto, evitando spostamenti verso l’ecocentro e riducendo il rischio di abbandoni di rifiuti.

Le nuove postazioni mobili per conferire i rifiuti a Olbia.

Secondo quanto programmato, i nuovi centri ambientali mobili entreranno in funzione nel corso di maggio e saranno posizionati in aree strategiche, individuate in base alla densità abitativa e alle esigenze dei quartieri. Ogni postazione resterà attiva nei giorni stabiliti, con orari dedicati al conferimento differenziato.

I Cam permetteranno di conferire carta e cartone, vetro, lattine, plastica, umido e secco residuo, purché correttamente separati. Il servizio affianca la raccolta porta a porta e mira a rafforzare le buone pratiche ambientali, semplificando l’accesso ai servizi per residenti e operatori.

La gestione e il personale per la raccolta dei rifiuti a Olbia.

Il servizio resta affidato alla società De Vizia, che oltre alla gestione logistica continua la ricerca di personale. L’incremento delle postazioni comporta infatti la necessità di rafforzare gli organici, in particolare per le attività di presidio dei Cam e di supporto ai cittadini durante le operazioni di conferimento.

L’ampliamento del servizio risponde anche all’aumento della popolazione stagionale, che negli ultimi anni ha inciso in modo significativo sui volumi dei rifiuti prodotti, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi.

Un tassello nella strategia ambientale.

L’apertura dei nuovi centri ambientali mobili rientra in una strategia più ampia di miglioramento della raccolta differenziata e di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

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