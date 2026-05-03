Flixbus arriva in Sardegna e dimentica Olbia, il caso

Il servizio Flixbus non sarà attivo a Olbia.

Una nuova fase per la mobilità su gomma in Sardegna è attesa nelle prossime settimane con l’avvio del servizio FlixBus, che prevede collegamenti tra diverse città dell’isola, dal nord al sud, con esclusione al momento di Olbia. Le tratte indicate comprendono Sassari, l’aeroporto di Alghero, Oristano, Sanluri, l’aeroporto di Cagliari e Cagliari città.

La presentazione ufficiale del progetto avverrà venerdì 8 maggio nel corso di una conferenza stampa programmata alla presenza di rappresentanti istituzionali e dirigenti della società. Tra i partecipanti sono stati annunciati l’onorevole Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, l’assessore regionale ai Trasporti Barbara Manca, il vicepresidente Europe West e amministratore delegato di FlixBus Italia Cesare Neglia e l’amministratore unico di Logudoro Tours Giampiero Canu.

L’iniziativa segna l’ingresso del marchio nel sistema di trasporto dell’isola attraverso un modello già consolidato a livello europeo. FlixBus, società nata in Germania nel 2011, ha sviluppato negli anni una rete internazionale basata sulla cooperazione con operatori locali, che mettono a disposizione mezzi e personale, mentre la gestione delle prenotazioni, della tecnologia e dell’organizzazione delle tratte resta centralizzata.

Questo sistema ha permesso alla compagnia di espandere progressivamente la propria rete, che oggi collega numerose destinazioni in oltre quaranta Paesi, offrendo soluzioni di viaggio tra città e regioni differenti con un unico titolo di trasporto. In Sardegna, l’avvio del servizio rappresenta quindi un ulteriore passaggio nell’estensione della rete nazionale e internazionale dell’operatore.

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