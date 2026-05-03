La Radiologia a La Maddalena riprende le attività con una presenza professionale dal lunedì al venerdì.

La Radiologia a La Maddalena torna operativa all’ospedale Paolo Merlo dopo un periodo di sospensione delle attività. Dalla prossima settimana il servizio di diagnostica per immagini sarà nuovamente garantito grazie alla presenza di un’unità professionale dal lunedì al venerdì, rafforzando l’assistenza sanitaria sull’isola.

La riattivazione del reparto rappresenta un passaggio rilevante per l’assistenza territoriale e per il supporto all’attività ospedaliera. L’Asl Gallura ha comunicato il ritorno alla piena operatività del servizio, sottolineando l’impegno a rendere nuovamente disponibili prestazioni fondamentali per i residenti dell’arcipelago e per chi vive nella fascia costiera nord della Gallura.

Le prestazioni garantite dal reparto.

Con la riapertura della Radiologia, il presidio del Paolo Merlo torna a offrire servizi diagnostici essenziali. Sono previsti esami di Tac, sia con sia senza mezzo di contrasto, e mammografie cliniche, eseguibili con regolare impegnativa del medico di base. Il reparto garantirà inoltre lo svolgimento di esami ecografici convenzionati.

L’organizzazione interna del servizio consente così di riportare sull’isola una parte significativa delle prestazioni di diagnostica per immagini, riducendo la necessità di spostamenti verso altre strutture sanitarie del territorio.

Il ruolo dell’Asl Gallura.

La riattivazione del servizio di Radiologia rientra nel quadro dell’assistenza ospedaliera territoriale dell’Asl Gallura. Il reparto sarà diretto dal radiologo Pascuale Cucciari, indicato come responsabile della ripresa delle attività e dell’organizzazione delle prestazioni diagnostiche.

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