Il messaggio di Teresa per aiutare i meno fortunati.

In questo periodo di apprensione e sconforto causati dalla pandemia in corso, tante le iniziative solidali che si stanno portando avanti per aiutare le persone in difficoltà. Una bella iniziativa a Olbia è quella di Teresa Veccia, proprietaria del negozio di vestiario per bambini Bimbisì che da sempre è in prima linea con iniziative solidali.

Teresa ricorda che ”in questo periodo dove i nostri sogni e progetti sono stati sospesi per il bene comune e la salute di tutto il pianeta, ognuno può fare la propria parte riciclando e aiutando il prossimo così abbiamo pensato a questa iniziativa solidale”. Infatti è possibile portare presso il negozio di Teresa, in Corso Umberto, abitini e scarpette usate in buone condizioni. Sarà premura di Teresa consegnarle alle varie associazioni presenti in città per farle avere alle famiglie più bisognose.

