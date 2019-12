Il rapper in un noto locale di Olbia.

Il rapper di Olbia Salmo quest’anno festeggerà il Natale in consolle nella sua madre terra facendo ballare tutti. Infatti il rapper n.1 in Italia che ha già in programma un 2020 sold out tra il tour mondiale e il concertone a San Siro, il Natale ha deciso di passarlo in famiglia, suonando la vigilia del 24 dicembre in un noto locale della vita notturna di Olbia circondato dai fan che già lo conoscevano e apprezzavano prima dell’ascesa gloriosa della sua carriera.

Un’intera serata in consolle insieme al suo amico dj Bomba in un dj set esclusivo, con i suoi pezzi più conosciuti remixati dal rapper in persona in una serata senza eguali per la città. La selezione all’ingresso del locale sarà minuziosa e super selettiva.

