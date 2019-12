La borraccia consegnata agli alunni.

Un mondo senza plastica, nel quadro della undicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che quest’anno ha come tema “Educare alla riduzione dei rifiuti”. É l’iniziativa a cui ha aderito il settore ambiente del Comune di Palau che, giovedì scorso, ha regalato a 500 studenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria, una borraccia in alluminio con il logo dell’ente.

Lavabile e riutilizzabile, rappresenta un altro piccolo ma simbolico passo verso la riduzione progressiva ed il contrasto delle bottigliette di plastica monouso. Agli alunni è stato spiegato che la borraccia è più pratica della bottiglia di plastica, mantiene l’acqua fresca più a lungo. si lava facilmente ed è più igienica della bottiglia usa e getta.

