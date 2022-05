L’appuntamento nella biblioteca di Olbia.

Proseguono gli appuntamenti a Olbia della Rassegna Letteraria “Primavera con gli Autori”. Venerdì 6 maggio alle 18 nella biblioteca comunale ci saranno gli scrittori Nino Murineddu e Giovanni Addis con il romanzo dal titolo “La via del ritorno” – Paolo Sorba Editore.

Dialogherà con gli autori Bachisio Bandinu. Il filo conduttore del racconto connette storie diverse di vita che hanno in comune esperienze di emigrazione in Paesi europei a seguito dei disastri seguiti alla Seconda guerra mondiale e agli anni successivi, quando ancora le condizioni economiche dell’Italia non erano tali da riuscire a gestire la grande disoccupazione nel Paese.

La storia prende l’avvio dalla tragedia di Marcinelle, dove perirono circa 160 minatori italiani, e narra i sacrifici che i nostri connazionali dovettero affrontare negli anni successivi per portarsi a un livello dignitoso di benessere. Il personaggio che avvia il discorso con altri giovani è il vecchio Giuseppe, anch’egli a suo tempo costretto ad emigrare per farsi un posto nella vita.

A Torino incontrerà il figlio scienziato col quale si intratterrà per chiarire il rapporto tra scienza e fede. La narrazione prosegue con il giovane Mario, in fuga dall’Italia per sottrarsi ad avviati fenomeni delinquenziali. Ospite degli zii in Belgio, comincerà una nuova vita, si redimerà e conoscerà l’amore grazie alla solidarietà e alla benevolenza dei parenti ritrovati. Saranno soprattutto le donne a tener viva la fede nel Cristo tra le varie comunità belghe organizzando convegni, incontri e iniziative di beneficenza a favore dei bisognosi.

A don Tonio Addis compete il discorso sul Dio unico e certo, e spiega che la trascendenza è una qualità specifica del dono divino che conferma l’esistenza del Creatore. Il richiamo al Primo Motore, nel quale si conciliano scienza e fede, ci renderà consapevoli che nulla nella vita è vano se verrà speso in opere di bene a favore di chi ci accompagna nella comune vicenda terrena e si radica nella memoria lodevole di chi ci ha preceduti. L’ingresso è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione allo 0789/26710 La Rassegna Letteraria “Primavera con gli autori” è realizzata con il contributo dell’assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione.