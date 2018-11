Record assoluto con Playlist.

Il record precedente era di Sfera Ebbasta che, con l’album Rockstar, aveva totalizzato 6.260.679 stream su Spotify in appena 24h. Il primato è però adesso di Salmo. Con il suo nuovo Playlist, ottiene 9.956.884 stream in un solo giorno, polverizzando qualsiasi prestazione precedente ed entrando nella storia della piattaforma.

Le prime tredici posizioni della classifica italiana, infatti, sono occupate dall’ultimo lavoro del rapper che, intanto, raggiunge un altro traguardo: quello di primo artista italiano a collocarsi nella Global Chart di Spotify con ben otto brani. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 11 dischi di platino e 14 dischi d’oro, con oltre 248 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nei brani del rapper c’è sempre stato spazio per la sua vita, per la sua città e la sua carriera. Anche Playlist lo dimostra nella canzone “Ricchi e Morti”. Una canzone come un viaggio a ritroso quello di Salmo, che prima ci racconta di quanto ora fatturi e cavalchi “queste cagne come Sborriello“, poi, nella seconda traccia, ripercorre i tempi delle birre all’Eurospin con zero lire in tasca.

Il rapper dedica il risultato alla città di Olbia: “Vorrei dedicare questo risultato alla mia città, Olbia. La quale, salvo amici stretti, non mi ha mai supportato”. Un messaggio che non è passato indifferente per molti olbiesi che hanno voluto rispondere al rapper. Un messaggio condiviso più di 700 volte, con più di 12mila like.

