Una nuova donazione a Olbia.

Dopo il successo della prima donazione, per avere in palio i biglietti del Red Valley Festival, l’organizzazione, assieme all’Avis Olbia, ha voluto raddoppiare l’impegno, mettendo a disposizione altri 50 biglietti gratuiti per i concerti programmati ad agosto.

L’evento “Blood is Red” farà la seconda tappa martedì 12 luglio in via Dante, angolo via Garibaldi a Olbia, dalle 8 alle 12. L’organizzazione consiglia la prenotazione della donazione del sangue.