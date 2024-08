Rubava collanine d’oro durante il Red Valley a Olbia, arrestato

Arrestato per furto durante il Red Valley a Olbia.

Nei giorni scorsi si è tenuta in Olbia la manifestazione musicale “Red Valley” per la quale complessivamente si è stimata la presenza di un pubblico superiore alle 100mila persone. In tale contesto, nel corso della serata di sabato 17 spettatori si sono presentati presso le postazioni di primo soccorso dislocate nell’area dell’evento, lamentando escoriazioni al collo conseguenti a furti “con strappo” di catenine e/o collanine d’oro, mentre altri astanti, avevano chiesto assistenza medica poiché avevano accusato bruciore agli occhi, probabilmente causato dallo spruzzo di spray urticanti.

Sono stati avviati immediati e mirati servizi da parte del personale della polizia di Stato del Commissariato di Olbia volti all’individuazione dei responsabili di tali azioni, anche al fine di prevenire eventuali situazioni di panico che, attesa la situazione di saturazione dell’area in cui si svolgeva l’evento musicale, avrebbero potuto mettere a repentaglio l’incolumità degli altri spettatori.

In poco tempo, il personale del Commissariato è riuscito ad individuare, sebbene mescolandosi tra la folla, un giovane, che poco prima aveva stappato una catenina dal collo di un ragazzo. L’immediata perquisizione, eseguita non senza difficoltà, dovuta alla resistenza ed al tentativo di fuga posto in essere dal soggetto, ha consentito di recuperare altra refurtiva che lo stesso aveva occultato nella biancheria intima.

Il soggetto, di giovane età proveniente dal capoluogo ligure, con numerosi precedenti giudiziari simili, il quale trovato in possesso di 15 tra catenine e bracciali appena rubati, è stato arrestato dagli uomini del Commissariato. Il giovane, posto a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, è stato condotto presso il carcere di Sassari-Bancali.

Gli oggetti sequestrati, custoditi presso il commissariato di Olbia, potranno essere visionati ai fini del riconoscimento al seguente link: https://questure.poliziadistato.it/sassari nella sezione “I fatti del giorno”. Le vittime dei reati potranno chiedere eventuali informazioni al Commissariato di Olbia al numero 0789/550700.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui