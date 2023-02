La nuova autoemoteca dell’Avis di Olbia.

Grazie ad un contributo di 120mila euro da parte della Regione, anche l’Avis di Olbia avrà la sua autoemoteca. Grande la soddisfazione dei dirigenti, che hanno rimarcato come venga riconosciuta l’emergenza traducendola in azioni concrete che svincolino la Gallura dalla dipendenza da altri territori, anche per i servizi basici.

“Se davvero vogliamo determinare una maggiore rilevanza della nostra comunità è necessario portare, con forza, le istanze nei tavoli che contano. Siamo fieri che l’Avis Olbia abbia contribuito a questo cambio di passo. Speriamo che tanti altri ne seguano, e che il nuovo assessore alla Sanità continui nel processo di ammodernamento del comparto sanitario, garantendo attenzione e cura al nostro territorio”, affermano i responsabili.