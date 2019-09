Il reperto dell’aeroporto è in vendita online.

La bombola faceva parte della dotazione personale dei piloti in servizio al regio aeroporto di Terranova Pausania. Veniva portata sull’aereo e posizionata in verticale dietro lo schienale per essere collegata con un tubo alla maschera dell’ossigeno.

Negli anni Venti si consigliava di usarla quando si superava la quota dei 4000 metri, ma anche durante brusche manovre di picchiata. È l’esperto di storia locale Massimo Velati a spiegare cosa sia quel reperto che da alcuni giorni è in vendita sul sito eBay.

La scritta, incisa in rosso nella parte superiore della bombola, non è passata inosservata agli appassionati della storia di Olbia. Ricordo di quei primi passi che la città muoveva nell’aeronautica, con la sua base per idrovolanti. Perchè non riportarla a casa?, hanno pensato. È nata così una colletta, che sta raccogliendo diversi consensi.

La bombola è in vendita su eBay a 999 euro a cui bisogna aggiungere 11 euro per le spese di spedizione. Basta 1 euro per poter partecipare all’acquisto dello storico cimelio. La donazione si può consegnare direttamente alla Bottega Stella – Sapori Sardegna di Corso Umberto 133 a Olbia. Con la speranza di riuscire a raccogliere in fretta la somma desiderata per conservare questo reperto nel suo luogo originale.

(Visited 58 times, 59 visits today)