Olbia resta senz’acqua per l’ennesimo guasto di Abbanoa

Il guasto alla rete dell’acqua a Olbia.

Un intervento urgente sulla rete idrica di Olbia è stato avviato dai tecnici di Abbanoa per riparare un guasto lungo la condotta di via Plutone. L’operazione richiede la sospensione dell’erogazione nelle vie Plutone, Giove, Adrastea, Mercurio, Marte, Ganimede e Venere fino al completamento delle attività previsto per le 14:30, con possibili cali di pressione e interruzioni temporanee. La distribuzione tornerà regolare non appena la riparazione sarà conclusa.

Il Gestore fa sapere che verrà fatto quanto possibile per ridurre i tempi di disservizio e anticipare il ripristino qualora i lavori si concludano prima del previsto. Eventuali anomalie possono essere segnalate al servizio guasti attraverso il numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni. Abbanoa precisa inoltre che, alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe risultare momentaneamente torbida per effetto delle manovre di svuotamento e riempimento delle tubazioni.