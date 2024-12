Revocata la chiusura del Parco Fausto Noce di Olbia

La chiusura del Parco Fausto Noce di Olbia.

Il Comune di Olbia ha emesso un nuovo provvedimento riguardante la chiusura del Parco Fausto Noce, originariamente prevista per il 13 e 14 dicembre a causa dei lavori di montaggio delle torri faro nel campo Angelo Caocci. L’ordinanza numero 105 del 13 dicembre ha revocato la decisione di chiusura, annunciando che il parco sarà riaperto già da domani, 14 dicembre.

La chiusura era stata disposta con l’ordinanza numero 104 del 10 dicembre per garantire la sicurezza pubblica, data la complessità delle operazioni di montaggio delle torri faro nell’area. Tuttavia, in seguito alla comunicazione del responsabile di cantiere, che ha informato dell’ultimazione delle operazioni di movimentazione, l’amministrazione ha ritenuto che non fosse più necessaria la chiusura.

Pertanto, a partire da domani, il Parco Fausto Noce riaprirà al pubblico, con accesso garantito agli utenti e al personale che abitualmente opera nell’area. La revoca dell’ordinanza è stata disposta anche per evitare pericoli e per consentire la piena fruizione del parco.

