Cambio in corsa nel Consiglio comunale di Tempio

Il nuovo ingresso nel Consiglio comunale di Tempio Pausania.

L’amministrazione comunale di Tempio Pausania ha annunciato questa mattina le dimissioni di Massimiliano Pirrigheddu dalla carica di consigliere di maggioranza, a causa di inderogabili impegni personali che gli impediscono di proseguire nel suo mandato.

L’amministrazione ha espresso un sentito ringraziamento a Pirrigheddu per l’impegno, la lealtà e la passione con cui ha lavorato durante questi anni al servizio della comunità. A lui sono stati formulati i migliori auguri per il futuro, sia personale che professionale.

A subentrare nel Consiglio comunale sarà Francesco Tedde, primo dei non eletti, la cui nomina è prevista per la seduta del Consiglio comunale fissata per giovedì 19 dicembre alle ore 18.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui