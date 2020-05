Famiglie, amici e sportivi tutti al parco.

È il primo giorno della Fase 2, quello in cui si tenta di tornare alla normalità. Se non fosse per le mascherine, al parco Fausto Noce di Olbia subito dopo pranzo sembrava quasi una giornata normale. È vero che molti stavano rispettando le regole, come alcuni genitori che ben distanziati gli uni dagli altri facevano giocare i propri bambini, ma non c’è voluto molto prima che la situazione sfuggisse di mano.

Già dal primo pomeriggio il parco ha iniziato a riempirsi. Quasi impossibile mantenere la distanza di sicurezza. Oltre a chi cercava di svolgere semplicemente attività fisica, sono arrivate un numero incredibile di famiglie, di coppie o di amici che si sono ritrovati tutti al parco.

Mascherine abbassate per alcuni che le indossavano, slalom per chi cercava di correre o di andare in bici. Nessun controllo al parco e la gente si è recata lì per prendere sole o per far giocare i bambini. Due mesi di quarantena e di sacrifici rischiano di andare persi. Il parco non è poi il solo punto della città dove le persone hanno creato assembramenti. Anche il corso e via Vittorio Veneto sono stati scelti come luoghi di ritrovo durante la giornata.

