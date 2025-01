Un grande ritorno a Olbia, in via Basilicata riapre il CineClub

Riapre il CineClub Olbia

Dopo anni di assenza dal panorama comunale, l’Associazione Culturale Voes riporta in città il CineClub Olbia. Ritrovandolo ospitalità tra l’ampia famiglia nel circuito nazionale Fedic. Il progetto nasce dalla volontà educativa e di supporto a nuove generazioni appassionate al mondo del cinema e dell’audio visivo.

“Il CineClub Olbia inizierà dal prossimo 24 gennaio, una collaborazione continuativa con lo spazio sociale dell’associazione Suentu Lab. Nella sala polivalente di via Basilicata 24, ogni 15 giorni, sarà ospitato un primo cineforum, aperto a appassionati cinefili, normali fruitori di film e audiovisivi, oltre che ad autori e produttori che volessero presentare le proprie opere. Il primo film in proiezione è “Proibito” di Mario Monicelli. Per informazioni cinevoes@gmail.com”.

