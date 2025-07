Mastelli pieni abbandonati a Olbia Mare: “Turismo incivile”

I residenti denunciano l’abbandono di rifiuti a Olbia Mare.

A Olbia, nel quartiere Olbia Mare, i residenti si sono lamentati per alcune situazioni di abbandono dei rifiuti. Non che fosse una novità nel rione vicino all’aeroporto della città, ma la situazione è diventata insostenibile nei mesi estivi.

In particolare una residente, in una lettera alla redazione di Gallura Oggi, ha raccontato che queste situazioni sarebbero causata anche “dall’incività dei turisti”. La donna ha dichiarato che “in via Italo Svevo, si è verificato, per l’ ennesima volta, l’abbandono di mastelli con dentro rifiuti, dove a sua volta ulteriori turisti, hanno messo altri rifiuti”.

“Mia madre, residente in via Ungaretti, ha visto lasciare il mastello e ha fermato il turista in questione – ha raccontato -, lo stesso ha fatto finta di non capire e se n’è andato ridendo e lasciando il mastello pieno di umido. Non descrivo gli odori che esalano, soprattutto con questo caldo”. La residente ha dichiarato che circa 15 giorni fa alcuni residenti avevo ripulito, sempre nella stessa via, dei sacchi di spazzatura, a loro volta aperti dai gabbiani.

”Per carità, è giusto averli perché dietro c’è un sistema di lavoro, ma manca anche da parte di chi affitta gli immobili un senso di responsabilità -. Inutile dare colpa ai cinghiali dello schifo che si vede in giro, perché i primi siamo noi, residenti e non”.

