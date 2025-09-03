Una montagna di rifiuti vicino alle case a Olbia: ci sono anche trolley rubati

Rifiuti in via Eraclito a Olbia.

Alla periferia di Olbia c’è un’altra via dove rifiuti di diverso tipo vengono scaricati e si sono accumulati nel tempo formando una discarica abusiva. È via Eraclito, una traversa di viale Aldo Moro, una zona in cui si è lontani dagli occhi indiscreti. Questo perché la strada è bianca, è priva di illuminazione, ed è piena di cespugli.

Questa strada però conduce ad alcune palazzine, che si trovano a poche distanze da un ammasso di rifiuti di ogni genere. Si va dal materasso, ai caschi di moto e ci sono anche trolley, sicuramente scaricati da ladri che questa estate hanno fatto razzie nelle auto. Alcuni di questi sono stati anche dati alle fiamme. Una situazione che non è normale, ma che purtroppo in città è diffusa, sopratutto in periferia, poiché ancora oggi in alcune zone di Olbia mancano servizi.

