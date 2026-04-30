Lotta ai rifiuti a Olbia, arrivano nuovi Centri ambientali mobili

A Olbia arrivano nuovi centri ambientali mobili per i rifiuti.

Prosegue a Olbia il percorso di potenziamento dei servizi ambientali cittadini per la gestione dei rifiuti. Da maggio entreranno progressivamente in funzione i nuovi Centri ambientali mobili (CAM), ampliando la rete già attiva e offrendo ai cittadini un ulteriore punto di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

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I CAM sono accessibili senza presentare il documento d’identità 7 giorni su 7, dalle 6 alle 24, e consentono il conferimento gratuito di carta/cartone, vetro/lattine, umido organico, secco residuo e plastica, purché separati in modo corretto. Non possono essere conferiti i rifiuti ingombranti. Ogni area è presidiata da personale dedicato per garantire assistenza e un utilizzo ordinato degli spazi.

Aperture programmate.

I centri di raccolta mobili di Olbia apriranno dal 2 maggio, partendo da via Isaac Newton (area parcheggio). Ci saranno anche i CAM nel Piazzale Fra Nicolò da San Vero Milis (parcheggio tra Via Veronese e Via Londra).

L’11 maggio arriva il CAM in piazzale Portulaca (Parcheggio EUROSPIN – Via Vittorio Veneto). Un altro CAM in via Gian Battista Vico (parcheggio retro Tribunale di Via Vena Fiorita). I CAM già operativi: CAM Murta Maria – Via della Valeriana (fronte rotatoria ingresso Murta Maria); CAM Sa Marinedda – Piazzale Oriana Fallaci (parcheggio lungo Via G. Gentile).

I nuovi kit della raccolta differenziata.

Sul sito del Comune sono disponibili le planimetrie di tutti i CAM, comprese quelle delle strutture già operative e la planimetria tipo con l’indicazione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili. Prosegue inoltre la distribuzione porta a porta dei kit per la raccolta differenziata. Di seguito le vie interessate nella settimana dal 4 al 9 maggio.

Nel centro storico in via: Piazza Civita, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Regina Margherita, Via Achenza, Via Acquedotto, Via Acquedotto Romano, Via Delle Terme Vicolo E, Via Romeo Papandrea, Via XX Settembre, Vicolo Carlo Putzu.

In zona Olbia nord: Via Bramante, Via Cesare Beccaria, Via Cracovia, Via Dei Pini, Via Della Piazza, Via Della Stampa, Via Delle Acacie, Via Dublino, Via Francoforte, Via Helsinki, Via Il Cairo, Via Istanbul, Via Lione, Via Lisbona, Via Londra, Via Lubiana, Via Dei Lidi, Via Domenico Degortes, Via Eleonora D’arborea, Via Francesco Cavalli, Via Francesco Usai, Via Giacomo Ferrini, Via Giovanni Azzena, Via Giovanni Battista Pergolesi, Via Giovanni Derosas, Via Giovanni Maria Desini, Via Giovanni Varrucciu, Via Giudice Barisone, Via Giuditta Bellerio Sidoli, Via Ido Valentini, Via Maria Carta, Via Mario Degortes, Via Paolo Chessa, Via Pasqualino Cervo, Via Peppino De Angelis, Via Peppino Serreri, Via Pier Luigi Nervi, Via Talete, Via Wolfgang Amadeus Mozart, Via Marcello Malpighi, Via Matteo Maria Boiardo, Via Monte Amiata, Via Monte Di Pino, Via Muzio Clementi, Via Nereide, Via Nicolò Copernico, Via Nikola Tesla, Via Pietro Annigoni, Via Romolo Gessi.

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