Il servizio prestiti alla biblioteca di Olbia.

Lunedì 25 maggio riparte il servizio prestiti della Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia. “Siamo felici di poter ripartire con questo importante servizio e siamo al lavoro per riaprire le altre attività consentite nell’ultimo DPCM”, afferma l’assessore alla cultura Sabrina Serra.

Per prenotare i volumi che si desiderano, è sufficiente andare su www.librami.it/olbia e verificare che siano disponibili per poi prenotare l’appuntamento per il ritiro chiamando il numero 0789 26710. Lo stesso numero va chiamato anche per fissare l’appuntamento per il reso. Bisogna recarsi in biblioteca al giorno e nell’orario stabiliti muniti di mascherina e guanti e seguire le disposizioni impartite dal personale.

(Visited 43 times, 45 visits today)