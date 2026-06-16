Albero cade in centro a Olbia, strade chiuse: la situazione

Un albero è caduto in centro di Olbia.

Un albero è caduto nel centro di Olbia, in corso Vittorio Veneto, a seguito del passaggio di un autocarro che, transitando lungo la via, lo ha agganciato provocandone il cedimento. L’episodio si è verificato nella giornata odierna, 16 giugno, e ha richiesto l’intervento delle squadre di soccorso per la gestione della situazione e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno avviato le operazioni necessarie per rimuovere l’albero e ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale. Contestualmente, gli agenti della Polizia locale hanno provveduto alla regolazione della circolazione veicolare, gestendo il traffico per consentire lo svolgimento degli interventi e limitare i disagi alla viabilità della zona. Al momento la via è chiusa in entrambi i sensi di marcia.

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