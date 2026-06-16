Neurochirurgia, al Mater Olbia un incontro dedicato alle lesioni del plesso brachiale

Ospite dell’incontro la dott.ssa Elisabetta Basso, dirigete medico della Neurochirurgia della ULSS5 di Rovigo, centro di riferimento nazionale per il trattamento di queste lesioni. La chirurgia del sistema nervoso periferico rappresenta uno degli ambiti più specialistici e complessi della neurochirurgia moderna e riveste un’importanza fondamentale per la qualità della vita dei pazienti, consentendo il recupero di funzioni motorie e sensoriali compromesse da traumi, compressioni nervose o patologie tumorali.

Le lesioni del plesso brachiale interessano l’insieme dei nervi che controllano sensibilità e movimento dell’arto superiore. Sono generalmente causate da traumi ad alta energia, come incidenti motociclistici o infortuni sul lavoro, e possono determinare la perdita totale o parziale della funzionalità del braccio e della mano, con conseguenze estremamente invalidanti sul piano personale, lavorativo e sociale. La chirurgia ricostruttiva di queste lesioni richiede competenze altamente specialistiche e percorsi terapeutici complessi che vengono eseguiti soltanto in pochi centri dedicati.

Proprio per facilitare l’accesso alle migliori competenze in ambito nazionale, la Neurochirurgia del Mater Olbia Hospital, diretta dalla Prof.ssa Liverana Lauretti, ha avviato una collaborazione clinico-scientifica con l’Ospedale di Rovigo, finalizzata alla gestione condivisa dei casi più complessi. Per approfondire le più recenti strategie terapeutiche il Mater Olbia Hospital ha organizzato un incontro scientifico il prossimo lunedì 29 giugno alle ore 10, presso la Sala Conferenze dell’ospedale. L’incontro è gratuito e rivolto a medici, professionisti sanitari e operatori interessati ad approfondire le più moderne tecniche di diagnosi, trattamento e recupero funzionale delle lesioni del sistema nervoso periferico.

I posti sono limitati ed è pertanto necessario confermare a partecipazione scrivendo a [email protected]

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