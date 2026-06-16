Marco Bracci guida il Phi Volley in Serie B1 a La Maddalena

La guida della Phi Volley a Marco Bracci.

La guida tecnica del Phi Volley US Garibaldi per il prossimo campionato di Serie B1 sarà affidata a Marco Bracci, scelto dalla società per accompagnare la squadra nel suo primo storico approdo nel torneo nazionale. La decisione è maturata subito dopo la finale playoff, quando il club si è messo al lavoro per individuare il profilo a cui affidare la panchina, individuando nell’ex azzurro la prima opzione e arrivando in tempi rapidi a un’intesa condivisa.

L’arrivo di Bracci rappresenta per la realtà maddalenina un passaggio significativo nel proprio percorso di crescita. La società sottolinea come si tratti di una figura di riferimento a livello internazionale, protagonista di una carriera che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della pallavolo italiana. I successi ottenuti con la maglia della Nazionale restano infatti parte della storia di questo sport e hanno inciso nel consolidamento del prestigio dell’Italia nel panorama mondiale.

Dopo l’esperienza da atleta, Bracci ha intrapreso la carriera da allenatore costruendo un percorso articolato tra diversi livelli. Ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della Nazionale femminile italiana e ha guidato squadre tra Serie A1, Serie A2 e Serie B1, lavorando con club come Il Bisonte Firenze, Caserta, Marsala, Castelfranco e Giorgione. Con Castelfranco ha centrato la promozione in Serie A2 e la vittoria della Coppa Italia di Serie B1, risultati che confermano la continuità di rendimento anche in panchina.

La nuova esperienza porterà il tecnico a La Maddalena, realtà definita dalla società come una isola nell’isola, dove le difficoltà legate alla posizione geografica non hanno impedito nel tempo un progressivo sviluppo organizzativo e sportivo. L’obiettivo condiviso resta quello di proseguire nel percorso intrapreso dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione.

“Ringrazio il presidente del Phi Volley US Garibaldi, il presidente Alessio ed i suoi collaboratori Tore Rau e Massimo Razzatu per avermi cercato e voluto alla guida della squadra nella prossima stagione di B1, grazie alla vittoria conseguita nell’ultimo campionato di B2. Faccio i miei complimenti a tutte le ragazze a tutto lo staff ed ai dirigenti della scorsa stagione per aver centrato un’obiettivo così prestigioso. In questi momenti stiamo lavorando per poter implementare il tasso tecnico della squadra, ci auguriamo di riuscire in questo intento, consci delle difficoltà che andremo ad affrontare nella prossima stagione grazie ad una qualità superiore delle nostre future avversarie. Aspettiamo numerosi i tifosi per darci una mano in ogni momento della stagione e condividere con loro il nuovo percorso, non vedo l’ora di iniziare e di incontrare i maddalenini al Palazzetto”, dichiara Marco Bracci.

“Per me, per tutta la famiglia dell’US Garibaldi e per la comunità sportiva della nostra città, l’arrivo di Coach Bracci rappresenta un momento di grande festa. Accogliere Marco è un’emozione e un orgoglio immenso. Prima ancora del valore indiscusso del tecnico, di lui ci hanno conquistato il calore umano, l’umiltà e l’entusiasmo contagioso con cui ha abbracciato la nostra realtà. Vogliamo guardare al futuro con il sorriso e con tanta fame di crescere. Sono sicuro che Marco saprà entrare nel cuore delle nostre ragazze, trasmettendo loro non solo la sua enorme competenza, ma anche l’amore profondo per questo sport e quello spirito di squadra che lo ha sempre contraddistinto. A nome di tutta la dirigenza, delle atlete e dei nostri fantastici tifosi, voglio dare a Marco il benvenuto più caloroso possibile. Casa nostra, da oggi, è anche casa tua. Buon lavoro, coach”, dichiara il presidente Alessio Bittu.

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