Nello storico borgo di Olbia riparte il mercato di San Pantaleo

Il mercato di San Pantaleo a Olbia.

Riprende il mercato di San Pantaleo nel suo borgo storico. Giovedì 4 luglio, nelle prime ore del mattino, il centro del paese rivedrà posizionare gli storici stand all’interno dell’area che li ha visti nascere. Ogni espositore ha promesso la massima attenzione nella selezione dei prodotti esposti e un allestimento curato, per offrire ai visitatori un’esperienza di alta qualità.

Il mercato sarà garantito dal piano sicurezza firmato dall’Associazione Mercato di San Pantaleo che grazie al lavoro svolto nell’ultimo anno e ai rapporti collaborativi instaurati con la comunità locale e il Comune di Olbia, ha reso possibile la riapertura del mercato in piena sicurezza.

L’interesse e l’impegno che il sindaco Settimo Nizzi ha offerto in prima persona sono la dimostrazione che il Comune di Olbia tiene a questo evento, per questo ci si aspetta la sua presenza e quella dei consiglieri Paolo Oliva e Ivana Bolacchi, persone che hanno seguito e sostenuto costantemente il nostro lavoro offrendo al sindaco continui aggiornamenti.

Questo appuntamento, tanto atteso, segna un evento imperdibile per l’estate in Costa Smeralda, che ha sempre riscosso un grande successo di pubblico e si ripeterà ogni giovedì mattina per tutta l’estate.

Anche i commercianti con sede fissa vivono con fermento il ritorno del mercato e si dicono entusiasti per il paese e le loro attività. La riapertura del mercato rappresenta un importante momento di rinascita e condivisione per tutta la comunità.

“Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo ritorno alle tradizioni e per godere delle eccellenze che il mercato di San Pantaleo ha da offrire”, affermano dall’Associazione Mercato di San Pantaleo.

