Pronta la nave militare dedicata a Millelire, prima medaglia d’oro al valor militare

Fra due settimane il varo della nave Millelire e l’amministrazione ha chiesto che la bandiera di combattimento venga consegnata a La Maddalena. Dopo quasi un secolo ci sarà un’altra unità della Marina Militare che verrà intitolata al maddalenino Domenico Millelire. Storicamente riconosciuto come la prima medaglia d’oro al valor militare delle forze armate. Prima di questo Pattugliatore, che verrà varato il 13 luglio a Riva Trigoso presso Fincantieri, ci fu un regio sommergibile che nel 1927 ebbe l’onore di portare questo grande nome. L’amministrazione Lai ci ha sempre creduto fortemente e ha interpellato i vertici della Marina Militare per ottenere questo prestigioso riconoscimento per l’illustre concittadino.

Nel 2022 arrivò presso il Municipio la comunicazione ufficiale che rendeva noto al primo cittadino che il Capo di Stato Maggiore Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino aveva deciso: “La prossima unità che verrà varata nel 2024 sarà intitolata a Millelire”. È così è stato, fra due settimane il sindaco Fabio Lai sarà in Liguria, debitamente in fascia tricolore, per assistere alla cerimonia del varo. La bandiera di combattimento, invece, verrà consegnata nel 2026 e l’amministrazione ha già formalizzato la volontà che questo avvenga nelle nostre acque.

“Un momento storico – afferma Lai – siamo fortemente orgogliosi, ma dovrebbe esserlo, a mio avviso, anche tutta la Sardegna. Esistono vie dedicate alla sua figura in tutta la nazione, giustissimo concedergli i dovuti onori anche a mare tramite l’intitolazione di una così prestigiosa unità militare che, oltre al nome, porterà anche il motto derivato da quello della nostra Città: “Oras Latinas Tutor” (Proteggo le sponde dell’Italia)”.

