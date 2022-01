L’interrogazione del consigliere Meloni.

In queste ore sono più insistenti le indiscrezioni circa l’effettiva possibilità della revoca del finanziamento da parte del Ministero per il Polo dei licei di Olbia. A renderlo noto il consigliere regionale Giuseppe Meloni che, già il 9 dicembre, insieme ai colleghi del gruppo Pd aveva presentato un’interrogazione sulla questione.

Il consigliere aveva chiesto “notizie in merito alla realizzazione del polo dei licei di Olbia il cui finanziamento per un primo lotto di circa 4.800.000 euro, disposto dal Ministero dell’Istruzione, risultava essere a rischio di revoca a causa dell’inerzia dell’Amministrazione Provinciale di Sassari Z.O. Olbia Tempio, che non ha provveduto ad assumere l’impegno delle somme nei termini previsti”.

“Sarebbe una vera beffa -commenta Meloni – che in Gallura e in particolare ad Olbia, dove la Provincia paga importanti somme per l’affitto di locali da destinare ad aule scolastiche per alleviare la sempre più grave carenza delle stesse, con tanta leggerezza si restituiscano risorse già assegnate per l’inerzia di una amministrazione evidentemente incapace e inadeguata”.

“Sollecito pubblicamente la risposta all’interrogazione e chiedo a chi ha la responsabilità della revoca dei finanziamenti di giustificare, davanti ai cittadini galluresi e olbiesi, i propri comportamenti omissivi. E se, come alquanto probabile, tali giustificazioni non ci fossero o non dovessero risultare oggettivamente valide, chi ha poteri di direzione tecnico politica sui responsabili di questa situazione deve disporne la revoca immediata dagli incarichi a suo tempo conferiti, siano essi di natura politica o di tipo gestionale“, conclude il consigliere.