Risse al parco di Olbia, Nizzi: “non possiamo usare la forza su ragazzini”

La situazione al parco di Olbia.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante l’ultimo Consiglio comunale, ha prontamente risposto all’interpellanza presentata dal consigliere di opposizione Eugenio Carbini, sul fenomeno delle risse e degli episodi di maleducazione al parco Fausto Noce.

“Tutto faremmo nella nostra città tranne che usare la forza e la mano armata su ragazzini che vano ammoniti ma sopratutto educati”, ha dichiarato il primo cittadino. “Il gioiello di olbia da tutti invidiato per pulizia e sicurezza, con tutti i fondi spesi da noi che sotto gli occhi di tutti – dichiara Nizzi -, che naturalmente viene aggredito da chi non ama rispetta le cose pubbliche. Non possiamo avere un carabiniere per cittadino, un poliziotto che controlla il carabiniere e un finanziere che controlla il poliziotto. Noi ce la mettiamo tutta, più fanno danno più ci impegniamo a mettere a posto le cose, ma viviamo in una società dove il rispetto sta scemando. Il problema della società è conosciuto, non si può più sgridare nessuno, iniziando dalla scuola agli spazi pubblici.

”Queste sono cose che ben comprendiamo e naturalmente ci creano disagio – prosegue il sindaco -, ma naturalmente dobbiamo vivere il periodo storico attuale e avremmo voluto tanta diversità dallo stato attuale, ma sono convinto che sarà difficile mettere a posto le cose fino a quando le leggi altamente democratiche prevedono la massima libera e l’impossibilità di fare diversi richiami da quelli consentiti. Noi ovviamente rispettiamo le leggi”.