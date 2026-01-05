Olbia dice addio alla dolce Rita, aveva 67 anni

Addio a Rita Pellegrino.

Olbia dice addio a Rita Pellegrino. Se ne è andata a soli 67 anni una donna speciale, conosciuta e voluta bene in città. La scomparsa della dolce Rita ha rattristato conoscenti e famigliari della donna. A dare l’annuncio della scomparsa della 67enne è la sua famiglia.

I funerali si terranno domani, 6 gennaio, alle ore 10:25, nella chiesa della Sacra Famiglia, partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Sono tanti i messaggi di dolore lasciati da conoscenti e famigliari sui social che danno l’ultimo saluto alla ”meravigliosa innocente guerriera”, come la ricordano alcuni conoscenti sui social.

