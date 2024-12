Laboratori natalizi per i più piccoli a Loiri Porto San Paolo

I laboratori natalizi a Loiri Porto San Paolo.

Anche quest’anno, in occasione delle vacanze natalizie, le biblioteche di Loiri e Porto San Paolo si arricchiscono di attività pensate per i più piccoli. L’iniziativa rientra nel ricco calendario natalizio che offre ai bambini e ragazzi del Comune non solo occasioni di lettura, ma anche animazioni e laboratori creativi.

Tra le attività in programma, i giovani partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di biglietti d’auguri, decorazioni natalizie e preparare la calza della Befana. Questi laboratori sono pensati per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini, offrendo un’opportunità divertente di condivisione e apprendimento.

Il programma delle attività si sviluppa nei seguenti giorni: giovedì 19 dicembre, dalle 16:30 alle 18, si terrà il laboratorio di biglietti di auguri natalizi presso la biblioteca di Loiri, mentre venerdì 20 dicembre, sempre dalle 16:30 alle 18, sarà la volta di Porto San Paolo. Successivamente, il laboratorio di decorazioni natalizie si svolgerà venerdì 27 dicembre, dalle 15:30 alle 17, a Porto San Paolo, e lunedì 30 dicembre, dalle 11 alle 13, a Loiri. Infine, i bambini potranno partecipare ai laboratori per la creazione della calza della Befana giovedì 2 gennaio, dalle 15:30 alle 17, a Loiri, e venerdì 3 gennaio, dalle 15:30 alle 17, a Porto San Paolo.

