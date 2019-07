L’inaugurazione del nuovo ingresso sud di Olbia.

Il nuovo ingresso sud di Olbia è realtà. Da questa mattina gli automobilisti hanno potuto iniziare a percorre la nuova rotatoria che da Poltu Quadu va verso la zona dell’aeroporto.

E per quanto manchino ancora gli ultimi ritocchi, sull’asfalto ci siano ancora i segni gialli che indicano che ci si trova in un cantiere, l’illuminazione vada completata e al centro del rondò ci sia solo della terra brulla, lo svincolo ha già iniziato a funzionare a pieno ritmo.

Con la gioia dei tanti automobilisti che percorrono tutti i giorni quel tratto di strada che collega i due rami della città, turisti compresi. “Abbiamo preferito aprire in condizioni provvisorie, ma comunque in piena e assoluta sicurezza, per dare una risposta alle esigenze della viabilità cittadina – spiega il sindaco Settimo Nizzi -. Questa importantissima intersezione stradale permetterà di accedere in maniera più sicura alla nostra città e verso i suoi servizi più importanti”.

Una spesa complessiva di 4milioni di euro, di cui 3 per i lavori. A cui seguirà il completamento dell’altra rotonda, verso il comando della polizia locale, e poi da settembre la realizzazione del sottopasso per la ciclabile, che è già nei progetti.

Con un’ultima sfida ambiziosa. “La scommessa – precisa il sindaco Nizzi – sarà quella di realizzare una grande zona verde, che ci permetterà di dare il benvenuto o l’arrivederci a tutte le persone che entrano o escono dalla nostra città”.

